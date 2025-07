В столице Бангладеш учебно-боевой истребитель F-7 BGI упал на территорию колледжа и школы, пробив крышу столовой, передает BAQ.KZ.

По данным издания The Sun, трагедия унесла жизни не менее 16 человек, ещё свыше 150 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших — учащиеся и преподаватели.

Катастрофа произошла в момент учебных занятий. По данным Prothom Alo, после удара самолёта о здание начался пожар. Все раненые были экстренно госпитализированы, многие — в тяжёлом состоянии. Пилот истребителя, по предварительным данным, погиб.

По информации BBC Bangladesh, общее число пострадавших может превысить 150 человек. Власти страны объявили национальный траур на 22 июля. Глава временного правительства Мохаммад Юнус пообещал помощь семьям погибших и полное расследование инцидента.

F-7 BGI — китайский учебно-боевой истребитель, созданный на основе советского МиГ-21. Эксперты отмечают, что эта модель уже не раз попадала в аварии из-за износа и технических неисправностей.

#Breaking: A #BangladeshAirForce F-7BGI fighter jet has crashed into a School in #Dhaka shortly after takeoff. The jet struck the school canteen roof, causing a fire and panic. At least 1 person has died and over 13 are injured. Casualties reported on the campus. pic.twitter.com/DfhoJHAzPx