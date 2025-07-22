Число погибших в результате крушения военного самолета на школу в столице Бангладеш Дакке увеличилось до 31 человека, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Euronews.

Большинство жертв – учащиеся учебного комплекса Milestone. Более 170 человек получили ранения, из них 24 находятся в критическом состоянии.

Самолет F-7 BGI китайского производства (разработанный на основе советского МиГ-21) потерпел крушение в понедельник в северо-западной части Дакки. Это самая масштабная авиакатастрофа в стране за последние годы.

Пилот 27-летний Тукир Ислам, который, по данным СМИ, совершал первый самостоятельный полет без инструктора, погиб. По информации ВВС Бангладеш, он пытался отвести самолет от жилых кварталов, но не смог предотвратить трагедию.

Среди погибших – учитель Махерин Чоудхури, спасший более 20 учеников, но сам получил смертельные ожоги. Десятки пострадавших с ожогами были эвакуированы вертолетами и машинами скорой помощи. Некоторые тела сильно обгорели, для их идентификации потребуется ДНК-экспертиза. Выжившие ученики рассказали, что перед падением здание задрожало, а затем раздался взрыв, после чего началась паника.

Школа Milestone находится в густонаселенном районе Уттара, всего в 11 км от военной базы.

Правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом объявило день национального траура. Причины катастрофы устанавливаются.