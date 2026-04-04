Истребителя США сбили в небе над Ираном
Это первая потеря авиации США за 35 дней конфликта.
4 Апреля 2026, 01:35
Фото: Istockphoto
Над западной частью Ирана был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
Как сообщают в разных источниках, сразу после крушения американские военные начали поисково-спасательную операцию.
На борту находились два человека. По информации американских источников, одного из пилотов удалось спасти, судьба второго пока остаётся неизвестной.
Иранские военные также начали поиски катапультировавшихся пилотов. В местных СМИ сообщается, что за информацию о них даже объявлено денежное вознаграждение.
Представители Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о произошедшем.
Отметим, что F-15E Strike Eagle — это двухместный истребитель-бомбардировщик стоимостью до 100 миллионов долларов.
Обстоятельства его уничтожения уточняются.
