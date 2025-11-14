В Республике Карелия в четверг вечером произошла авиакатастрофа: во время планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение боевой самолёт Су-30, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа". О происшествии сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 19:00 по московскому времени. Самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдном районе, что позволило избежать жертв и разрушений на земле. Однако экипаж, находившийся на борту Су-30, погиб.

Минобороны выразило соболезнования родственникам погибших и сообщило, что причины катастрофы будут установлены в ходе расследования.