Истребитель Су-30 разбился в России, экипаж погиб
Сегодня, 12:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:39Сегодня, 12:39
73Фото: Нина Падалко/РИА Новости
В Республике Карелия в четверг вечером произошла авиакатастрофа: во время планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение боевой самолёт Су-30, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа". О происшествии сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 19:00 по московскому времени. Самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдном районе, что позволило избежать жертв и разрушений на земле. Однако экипаж, находившийся на борту Су-30, погиб.
Минобороны выразило соболезнования родственникам погибших и сообщило, что причины катастрофы будут установлены в ходе расследования.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки