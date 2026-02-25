Истребитель Су-30СМ разбился в Карагандинской области
Сегодня 2026, 13:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:58Сегодня 2026, 13:58
123Фото: Фото: Григорий Беденко
25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов произошёл инцидент с истребителем Су-30СМ. Самолёт потерпел крушение, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Минобороны, экипаж своевременно катапультировался — лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Район падения самолёта оцеплен. Опасности для населения и объектов инфраструктуры нет.
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Министерство обороны РК создало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав вошли профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.
Самое читаемое
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля