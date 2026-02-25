25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов произошёл инцидент с истребителем Су-30СМ. Самолёт потерпел крушение, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Минобороны, экипаж своевременно катапультировался — лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Район падения самолёта оцеплен. Опасности для населения и объектов инфраструктуры нет.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Министерство обороны РК создало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав вошли профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.