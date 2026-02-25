Истребитель Су-30СМ разбился в Карагандинской области

Сегодня 2026, 13:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Григорий Беденко Сегодня 2026, 13:58
Сегодня 2026, 13:58
123
Фото: Фото: Григорий Беденко

25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов произошёл инцидент с истребителем Су-30СМ. Самолёт потерпел крушение, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Минобороны, экипаж своевременно катапультировался — лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Район падения самолёта оцеплен. Опасности для населения и объектов инфраструктуры нет.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Министерство обороны РК создало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав вошли профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Самое читаемое

Наверх