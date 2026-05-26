Казахстан нарастил IT-экспорт свыше $1 млрд

По итогам 2025 года Казахстан достиг важного результата в сфере цифровой экономики. Экспорт отечественных IT-услуг составил 1,142 млрд долларов США.

При этом импорт иностранных цифровых решений составил 429 млн долларов. Таким образом, экспорт IT-услуг более чем в 2,6 раза превышает импорт, что говорит о росте конкурентоспособности казахстанских технологий на внешних рынках.

Казахстанские IT-решения востребованы в мире

Сегодня казахстанские цифровые продукты используются более чем в 110 странах. Власти страны отмечают, что ключевая задача теперь – расширять международное присутствие через технологические хабы и интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости.

Особое внимание уделяется развитию партнерств от США до стран Азии, включая новые рынки Юго-Восточной Азии.

Роль Astana Hub и цифровой экосистемы

Ключевым драйвером роста остается Astana Hub. Экспорт его резидентов достиг 633 млн долларов США.

Сегодня:

537 компаний продают IT-услуги за рубеж

экспорт охватывает Германию, Испанию, Нидерланды и ОАЭ

создано более 32,5 тысячи рабочих мест

более 6 тысяч иностранных специалистов получили доступ через проект e-residency

Позиция ведомства

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК отмечают, что рост экспорта IT-услуг стал результатом системной поддержки отрасли и развития цифровой экосистемы.

Председатель Комитета цифровых активов и прорывных технологий Гиззат Байтурсынов подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для выхода IT-компаний на международные рынки и их интеграции в глобальную экономику.

Международное расширение и новые хабы

Казахстан активно развивает сеть международных инновационных площадок. Среди них — хабы в Пало-Альто, Шанхае и Дубае.

Новым направлением стал регион Юго-Восточной Азии. На форуме CEVF 2026 в Ташкенте был подписан трехсторонний меморандум между Astana Hub, IT Park Uzbekistan и венчурным фондом Big Sky Capital.

Соглашение предусматривает запуск технологического хаба в Малайзии, который станет точкой входа для казахстанских стартапов на новые рынки.

Рост экспорта IT-услуг до уровня более 1 млрд долларов показывает, что страна уверенно укрепляет позиции в мировой цифровой экономике. Планируется продолжение развития экосистемы, поддержку стартапов и расширение международного присутствия.