IT-экспорт Казахстана вырос в 38 раз и превысил $1 млрд

Казахстан за семь лет резко нарастил экспорт IT-услуг и безналичные платежи, почти полностью перевел госуслуги в цифровой формат и расширил доступ к интернету. Один из самых заметных показателей, IT-экспорт, вырос с $30 млн до $1,142 млрд, передает BAQ.KZ.

Речь идет об изменениях за 2019-2026 годы.

Экспорт IT-услуг увеличился в 38 раз. Отдельно показатель Astana Hub достиг $633 млн.

Рост зафиксирован и в космической отрасли. Экспорт космических технологий, который в 2019 году был практически нулевым, достиг $70 млн.

Заметно изменилась интернет-инфраструктура. Охват населения вырос с 84% до 98%, а средняя скорость интернета увеличилась с 21 до 88-94 Мбит/с. В стране продолжается развитие сетей 5G.

Доля цифровых госуслуг выросла с 80% до 91%. При этом 96% таких услуг доступны через смартфон.

Еще сильнее изменился объем безналичных платежей. За семь лет он увеличился в 14 раз, с 13,3 трлн до 186,3 трлн теңге.

Казахстан поднялся и в индексе электронного правительства ООН. За этот период страна переместилась с 39-го на 24-е место среди 193 государств, прибавив 15 позиций.

Все приведенные показатели относятся к периоду с 2019 по 2026 год.