К 2030 году Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планирует увеличить количество IT-стоек до 20 тысяч. На сегодняшний день их количество составляет около четырех тысяч, сообщил заместитель Премьер-министр – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"Важнейшим элементом цифровой экосистемы являются центры обработки данных. На сегодняшний день в стране около 4 тысяч IT-стоек. Среди них два государственных ЦОДа в Астане и 14 региональных ЦОДов. Данный уровень инфраструктуры покрывает нынешний спрос государственных информационных систем. Вместе с этим, мы планируем к 2030 году увеличить количество IT-стоек до 20 тысяч и создать не менее 9 ЦОДов уровня Tier III-IV", - сказал Мадиев.

Он подчеркнул, что реализация данных проектов позволит привлекать Big tech игроков, что будет способствовать становлению Казахстана региональным IT хабом.