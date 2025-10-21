  • 21 Октября, 10:28

IT-инфраструктуру Казахстана увеличат в пять раз

Фото: pixabay

К 2030 году Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планирует увеличить количество IT-стоек до 20 тысяч. На сегодняшний день  их количество составляет около четырех тысяч, сообщил заместитель Премьер-министр – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"Важнейшим элементом цифровой экосистемы являются центры обработки данных. На сегодняшний день в стране около 4 тысяч IT-стоек. Среди них два государственных ЦОДа в Астане и 14 региональных ЦОДов. Данный уровень  инфраструктуры покрывает нынешний спрос государственных  информационных систем.

Вместе с этим, мы планируем к 2030 году увеличить  количество IT-стоек до 20 тысяч и создать не менее 9 ЦОДов  уровня Tier III-IV", - сказал Мадиев.

Он подчеркнул, что реализация данных проектов позволит привлекать Big tech  игроков, что будет способствовать становлению Казахстана региональным IT хабом.

