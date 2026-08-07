ИТ-специалисты смогут получать господдержку при переезде в село

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает расширить список специалистов, которые смогут получать государственную поддержку при переезде на работу в сельскую местность. Соответствующий проект изменений вынесен на общественное обсуждение, передает BAQ.KZ.

Если документ примут, на меры господдержки смогут рассчитывать не только работники здравоохранения, образования, культуры и других сфер, но и ИТ-специалисты, а также работники архивного дела.

Кроме того, в правилах планируют четко прописать сроки предоставления выплат и привести отдельные формулировки в соответствие с действующим законодательством.

В министерстве считают, что изменения помогут привлечь в села больше квалифицированных кадров, улучшить качество цифровых услуг и укрепить кадровый потенциал сельских населенных пунктов.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Высказать свои предложения и замечания можно до 21 августа 2026 года.

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