В рамках международной выставки GITEX AI Kazakhstan 2026 состоялась панельная сессия Trusted Kazakhstan, посвящённая реальным историям специалистов и компаний, которые выбирают Казахстан для жизни, работы и масштабирования бизнеса, передает BAQ.kz.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Astana Hub.

Казахстан усиливает позиции в глобальной IT-экосистеме

В обсуждении приняли участие представители разных направлений технологической индустрии, включая инженеров, предпринимателей и менеджеров международных компаний.

Участники отметили, что интерес к Казахстану формируется за счёт развитой экосистемы, предпринимательской среды, качества жизни и доступа к региональным рынкам.

"Trusted Kazakhstan отражает стратегический курс страны на создание открытой и конкурентной технологической среды, интегрированной в глобальную цифровую экономику", - заявил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

По его словам, в стране развиваются инструменты привлечения IT-талантов, включая Digital Nomad Visa, Digital Nomad Residency и E-residency, а также формируется инфраструктура для жизни и работы.

Цифровые кочевники и бизнес находят возможности

Спикеры поделились личным опытом релокации и развития проектов в Казахстане.

"За пять лет в Казахстане я увидел, насколько здесь вырос запрос на человеческий капитал и цифровую трансформацию. Для меня это уже не просто рынок, а место, с которым я связываю своё будущее", - отметил директор по работе с клиентами Datanomix Никита Сусоев.

Он подчеркнул, что программа Digital Nomad позволила снизить бюрократические барьеры и сосредоточиться на развитии проектов.

Роль человеческого капитала и AI

Отдельное внимание на сессии уделили развитию человеческого капитала и AI-компетенций.

Участники подчеркнули, что рост цифровой экономики невозможен без сильного профессионального сообщества, образовательных инициатив и международного обмена опытом.

Также было отмечено, что Казахстан постепенно становится точкой входа на рынки Центральной Евразии для технологических компаний.

Напомним, GITEX AI Kazakhstan 2026 проходит 4-5 мая в Алматы и объединяет представителей госорганов, IT-компаний, стартапов и инвесторов более чем из 60 стран.

Мероприятие проводится в рамках Года цифровизации и направлено на укрепление роли региона как перспективного технологического центра.