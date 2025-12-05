В Казахстане продолжается активный рост IT-отрасли, и 2024 год стал для сектора очередным рекордным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным статистики, за год объем оказанных услуг достиг 1,7 трлн тенге, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Существенную часть рынка сформировали заказы юридических лиц, которым айтишники предоставили услуг на 1,4 трлн тенге. Физические лица получили сервисов на 81,7 млрд тенге, а нерезиденты — на внушительные 303,7 млрд тенге. Таким образом, более 17% всех IT-услуг в стране было экспортировано за рубеж.

Лидером по объёмам в отрасли остаётся Алматы, где сосредоточены крупнейшие IT-компании и технопарки. Здесь было оказано услуг почти на триллион тенге — 962,3 млрд. Астана, усиливающая позиции цифрового хаба, заняла второе место с показателем 607,9 млрд тенге. Третьей стала Карагандинская область, хотя её общий объём заметно скромнее — 37,9 млрд тенге.

Если взглянуть на структуру услуг, наиболее востребованной оказалась разработка и тестирование программного кода, приносившая 642,8 млрд тенге. Существенную долю заняли сопровождение программного обеспечения, баз данных и информационных систем — 229,5 млрд тенге. Относительно новый, но стремительно растущий сегмент — предоставление в пользование сервисных помещений и мощностей — достиг 166,2 млрд тенге.

Увеличение объёмов рынка напрямую отразилось на занятости. В третьем квартале численность сотрудников в сфере информации и связи выросла до 200,5 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Больше всего специалистов работает в Астане — 53,5 тыс., и рост здесь оказался одним из самых динамичных в стране. Алматы и Алматинская область также сохранили высокий уровень занятости, тогда как минимальные показатели пришлись на Улытаускую, Северо-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Рост сектора поддерживает и повышение зарплат. Среднемесячная номинальная заработная плата в IT достигла 818,1 тыс. тенге, увеличившись на 21,5%. В реальном выражении доходы работников выросли на 8,2%. Самые высокие зарплаты традиционно фиксируются в Астане, где айтишники зарабатывают в среднем 975,3 тыс. тенге. В Алматы показатель составил 898,8 тыс., а в Алматинской области — 791,9 тыс. тенге. Самые низкие доходы зарегистрированы в Жетысуской области — 360,4 тыс. тенге, однако и здесь наблюдается годовой рост.

Быстрое увеличение объёмов услуг, расширение экспортной доли и рост зарплат подтверждают: IT остаётся одной из ключевых драйверских отраслей экономики Казахстана, усиливая конкуренцию на глобальном цифровом рынке.