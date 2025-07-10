На международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Риме, премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о выделении свыше 10 миллиардов евро на поддержку украинской экономики, инфраструктуры и обороны, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает "Европейская правда", а также польское агентство PAP.

По словам Мелони, Италия расширит помощь Украине в ряде приоритетных отраслей: энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и критической инфраструктуре. Также будет налажен структурированный диалог между оборонными отраслями двух стран, включая инвестиции в совместные проекты.

"Мы обязались расширить сферу наших мер на важные отрасли. Мы продолжим помогать украинцам защищаться, несмотря на усиливающиеся атаки России по гражданским объектам", — подчеркнула глава итальянского правительства.

В конференции приняли участие почти 5 000 делегатов: десятки лидеров государств и правительств, представители 40 международных организаций. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский с супругой, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Испании Педро Санчес и другие.

Во вступительной речи Мелони заявила, что "строить будущее Украины нужно уже сейчас — несмотря на бомбардировки". Она также призвала бизнес не бояться инвестировать в украинские проекты, назвав это "инвестициями в общее будущее".

Владимир Зеленский в свою очередь сказал следующее:

"Россия подготовилась к этой встрече очередной атакой на Киев. Это террор. У Путина два союзника — зима и страх. Мы боремся за то, чтобы наш народ остался на своей земле".

Он также призвал расширить инвестиции в ПВО и оборонные технологии, а также ускорить введение санкций против России.

Урсула фон дер Ляйен:

"Наша поддержка непоколебима. Украина может рассчитывать на Европу как никогда ранее".

Антонио Таяни, глава МИД Италии: