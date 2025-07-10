Италия и Европа пообещали Украине 10 млрд евро
В Риме прошла масштабная конференция по восстановлению страны.
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На международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Риме, премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о выделении свыше 10 миллиардов евро на поддержку украинской экономики, инфраструктуры и обороны, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает "Европейская правда", а также польское агентство PAP.
По словам Мелони, Италия расширит помощь Украине в ряде приоритетных отраслей: энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и критической инфраструктуре. Также будет налажен структурированный диалог между оборонными отраслями двух стран, включая инвестиции в совместные проекты.
"Мы обязались расширить сферу наших мер на важные отрасли. Мы продолжим помогать украинцам защищаться, несмотря на усиливающиеся атаки России по гражданским объектам", — подчеркнула глава итальянского правительства.
В конференции приняли участие почти 5 000 делегатов: десятки лидеров государств и правительств, представители 40 международных организаций. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский с супругой, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Испании Педро Санчес и другие.
Во вступительной речи Мелони заявила, что "строить будущее Украины нужно уже сейчас — несмотря на бомбардировки". Она также призвала бизнес не бояться инвестировать в украинские проекты, назвав это "инвестициями в общее будущее".
Владимир Зеленский в свою очередь сказал следующее:
"Россия подготовилась к этой встрече очередной атакой на Киев. Это террор. У Путина два союзника — зима и страх. Мы боремся за то, чтобы наш народ остался на своей земле".
Он также призвал расширить инвестиции в ПВО и оборонные технологии, а также ускорить введение санкций против России.
Урсула фон дер Ляйен:
"Наша поддержка непоколебима. Украина может рассчитывать на Европу как никогда ранее".
Антонио Таяни, глава МИД Италии:
"Украина не одна. Мы поддерживаем свободу, независимость и готовы возглавить процесс восстановления".
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