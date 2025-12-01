  • 11 Декабря, 02:25

Италия обсудила с Зеленским пути урегулирования конфликта с Россией

Италия поддерживает позицию США.

Сегодня, 01:12
Corriere della Sera Сегодня, 01:12
Сегодня, 01:12
Фото: Corriere della Sera

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 90-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвящённую вопросам урегулирования конфликта с Россией. Разговор, по данным Corriere della Sera, проходил в напряжённой, но конструктивной атмосфере, передаёт BAQ.KZ.

На встрече также присутствовали министры обороны и иностранных дел Италии Гвидо Крозетто и Антонио Таяни. Как отмечает издание, Италия поддерживает позицию США о необходимости скорейшего поиска мирного решения.

В ходе беседы Зеленский попросил содействия Мелони в диалоге с Вашингтоном по смягчению позиции США относительно возможных шагов для урегулирования. Ранее украинский лидер заявил, что обмен территорий на гарантии безопасности рассматриваться не будет, считая это нарушением норм международного права.

