Италия обсудила с Зеленским пути урегулирования конфликта с Россией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 90-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвящённую вопросам урегулирования конфликта с Россией. Разговор, по данным Corriere della Sera, проходил в напряжённой, но конструктивной атмосфере, передаёт BAQ.KZ.
На встрече также присутствовали министры обороны и иностранных дел Италии Гвидо Крозетто и Антонио Таяни. Как отмечает издание, Италия поддерживает позицию США о необходимости скорейшего поиска мирного решения.
В ходе беседы Зеленский попросил содействия Мелони в диалоге с Вашингтоном по смягчению позиции США относительно возможных шагов для урегулирования. Ранее украинский лидер заявил, что обмен территорий на гарантии безопасности рассматриваться не будет, считая это нарушением норм международного права.
