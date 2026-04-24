Италия отправит свои корабли для помощи в разминировании Ормуза

Италия готова направить до четырех кораблей в рамках международной миссии по разминированию Ормузского пролива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил начальник штаба ВМС Италии Джузеппе Берутти Берготто.

"План предусматривает развертывание группы из двух минных тральщиков, одного корабля сопровождения и одного корабля материально-технического обеспечения", - заявил начальник штаба ВМС.

Берготто отметил, что Италия является частью международной коалиции, которая также направит минные тральщики. В состав этой коалиции входят Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды располагают возможностями для разминирования.

Он также сообщил, что итальянские корабли выйдут из северо-западного порта Ла-Специя и будут идти около четырех недель до района операции.