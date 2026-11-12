Италия перестанет эвакуировать школы из-за массовых писем о минировании

Правительство Италии меняет правила реагирования на угрозы. Здания больше не будут эвакуировать только из-за пришедшего письма о бомбе, если нет конкретных признаков реальной опасности, сообщает Reuters.

Поводом стал массовый сбой в среду, 11 ноября. Угрозы о минировании получили около 6 300 итальянских школ. Многие сразу закрылись, родители в панике бросились забирать детей, а тревога быстро разошлась по соцсетям.

В четверг письма пришли снова, и часть школ опять закрыли. В полиции Рима сообщили, что угроз было меньше, чем накануне, и ничто их не подтвердило.

Премьер-министр Джорджа Мелони собрала лидеров оппозиции, чтобы обсудить, как действовать в таких случаях.

«Здания не следует эвакуировать при отсутствии конкретных признаков реальной опасности, помимо самого факта получения массового электронного письма», заявили в офисе премьер-министра.

Италия оказалась не единственной мишенью. Похожие письма из-за рубежа получили школы Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Там их сразу признали ложными, и занятия продолжились.

Лидеры оппозиции после встречи заявили, что предложения должно внести правительство, и указали на недостаточные вложения в кибербезопасность.

Волна ложных угроз и кибератак в последнее время затронула в Европе школы, супермаркеты, банки крови, системы управления воздушным движением и телеканалы.