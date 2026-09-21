Италия планирует запретить никаб в школах и ограничить число иностранных учеников в классах

Правительство Италии готовит законопроект, предусматривающий ограничение числа иностранных учеников в одном классе и запрет на ношение бурки и никаба в школах.

О подготовке документа заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на молодёжном мероприятии, организованном её партией «Братья Италии».

«В ближайшее время на заседание Совета министров будет представлен документ, законодательно устанавливающий максимально допустимое число иностранных учеников в одном классе. Он также обязывает родителей иностранных учеников, испытывающих серьёзные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещает ношение бурок и никабов в школах», — заявила Мелони.

По словам премьер-министра, инициатива направлена на упрощение и ускорение интеграции детей в итальянское общество. Она отметила, что большое количество учеников, не владеющих итальянским языком, может затруднять процесс его изучения.

Согласно данным Fondazione ISMU, учащиеся без итальянского гражданства составляют 11,6% от общего числа школьников в стране — почти 12 из каждых 100 учеников.