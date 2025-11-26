Парламент Италии единогласно одобрил поправки в уголовный кодекс, вводящие отдельную статью о фемициде — убийстве женщины по гендерному мотиву, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Преступление теперь будет караться пожизненным заключением. Закон был принят в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, что придало решению символичности. Италия стала четвертой страной в ЕС, закрепившей юридическое определение фемицида.

Инициатором реформы выступила премьер-министр Джорджа Мелони. Законопроект поддержали и правящая коалиция, и оппозиция, а заседание парламента сопровождалось эмоциональными дебатами. Принятая норма появилась на фоне тревожной статистики: из 116 убийств женщин в Италии за прошлый год 106, по данным полиции, имели гендерный мотив.

Толчком к реформе стало резонансное убийство 22-летней Джулии Чекеттин, зарезанной бывшим бойфрендом в 2023 году. История вызвала масштабные протесты, обсуждения о патриархальных нормах и многотысячные акции против насилия. После трагедии резко выросло число обращений на национальную линию помощи, что усилило давление общества на власти и ускорило принятие закона.