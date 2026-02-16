Италия готова принять участие в подготовке полицейских сил в Газе

Италия намерена участвовать в инициативе Дональда Трампа – Совете мира.

Италия выразила готовность принять участие в подготовке новых полицейских сил в Газе и на других палестинских территориях в рамках усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на пресс-конференции в Риме.

"Мы готовы обучать новую полицию Газы, а также готовы обучать палестинскую полицию", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.

Таяни также подтвердил, что Италия намерена участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа – Совете мира по Газе. По его словам, Рим получил приглашение принять участие в 1-ом заседании этой структуры 19 февраля в Вашингтоне.

