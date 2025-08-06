Проект по строительству нового газоперерабатывающего комплекса на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана — Тенгизе — перешёл в активную фазу, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Upstream Online. Как сообщила компания KMG Petrochem, дочерняя структура АО "НК "КазМунайГаз", подписан ключевой EPC-контракт с международным консорциумом в составе итальянской Tecnimont и ближневосточной Consolidated Contractors International Company (CCIC).

Стоимость контракта, по данным отраслевых источников, превышает 2 миллиарда долларов США.

Комплекс Gas Separation Complex (GSC) предназначен для глубокой переработки попутного газа, добываемого на Тенгизе. Планируется, что предприятие будет ежегодно перерабатывать до 9,1 млрд кубометров газа, производя 1,6 млн тонн этана и 360 тысяч тонн пропана.

Этан с нового комплекса будет направляться на строительство завода по производству полиэтилена в Атырауской области — одном из стратегических проектов нефтехимического кластера страны. Ожидается, что это не только позволит отказаться от импорта порядка 400 тысяч тонн полиэтилена в год, но и откроет значительные экспортные возможности.

Строительство GSC начнется в третьем квартале 2025 года, отметили в KMG Petrochem.