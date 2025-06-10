В Жангельдинском районе Костанайской области зафиксировано нашествие итальянской саранчи. Ситуацию прокомментировал руководитель районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Ерболат Зарыпбаев, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, 9 июня 2025 года вдоль автодороги Шили–Торгай была выявлена сконцентрированная стая вредителей - итальянская саранча прус. В специально определённых очагах саранча уничтожена с применением химических препаратов. Работы по обработке пострадавших территорий продолжаются.

"В борьбе с нашествием задействованы различные виды техники: самолёт АН-2, два газогенератора и два беспилотных дрона. Обработка проводится методом аэрозольного распыления. Основная цель — защита жилых домов и сельскохозяйственных угодий", — сообщил Ерболат Зарыпбаев.

Наша редакция писала о том, что местные жители обеспокены тем, что саранча также несет угрозу на автодорогах. В акимате Костанайской области отметили, что участок трассы, попавший на видео в социальных сетях, уже обработан. Вблизи посевных площадей на данном отрезке вредителей не зафиксировано. Работа по защите территории от саранчи продолжается.

"Подлежит обработке 87,7 тысяч гектар, обработано 78,7 тысяч гектар. Работают 15 единиц техники: два наземных опрыскивателя, три аэрозольных газогенератора, три дельтаплана, один самолёт и шесть дронов. Участок трассы снятый на видео обработан. Вокруг вблизи посевов сельскохозяйственных культур нет. Работа продолжается", - отметили в ведомтсве.

По официальной информации, в районе обследовано более 130 тысяч гектаров. В мониторинге задействованы 69 специалистов.