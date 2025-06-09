Жители южных районов Костанайской области обеспокоены массовым нашествием саранчи, которое было зафиксировано на автотрассе Торгай – Шили – Милысай, проходящей через Жангельдинский район. Видео, опубликованное в интернете, показывает, как полчища вредных насекомых покрывают дорогу и прилегающие территории, передает BAQ.KZ.

Саранча уничтожает всю растительность на своем пути, а местные жители предупреждают, что насекомые уже могут представлять опасность для безопасности автомобильного движения на данном участке.

В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан сообщили, что с начала года на территории страны против саранчовых вредителей обработано более 1,4 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. Общий план — 2,1 миллиона гектаров. Для обработки задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники.

Защитные мероприятия завершены в Туркестанской области (371,79 тыс. га), а также проведены в Актюбинской (268,12 тыс. га), Костанайской (258,97 тыс. га), Жетысу (51,81 тыс. га), Жамбылской (74,48 тыс. га), Западно-Казахстанской (136,66 тыс. га) и Кызылординской (50,01 тыс. га) областях. В других регионах работы по борьбе с саранчой продолжаются.

Ранее мы писали о том, что Министерство сельского хозяйства Казахстана приступило к обследованию приграничных территорий с Кыргызстаном для мониторинга и выявления очагов саранчи.