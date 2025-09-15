Мир мотоспорта потрясён трагической новостью: итальянский гонщик Габриэле Коттини умер от травм, полученных в результате серьёзной аварии во время заезда Dunlop Cup 600 на автодроме Кремона, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Sky Sport со ссылкой на Итальянскую федерацию мотоциклетного спорта, 39-летний спортсмен потерпел крушение на одном из участков трассы. Сразу после инцидента ему была оказана экстренная помощь, и его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Федерация подтвердила смерть гонщика и выразила глубокие соболезнования семье, друзьям и всей гоночной семье: