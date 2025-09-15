Итальянский мотогонщик скончался от травм после гонки
Трагедия на трассе.
Сегодня, 18:56
Фото: Global Look Press
Мир мотоспорта потрясён трагической новостью: итальянский гонщик Габриэле Коттини умер от травм, полученных в результате серьёзной аварии во время заезда Dunlop Cup 600 на автодроме Кремона, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Sky Sport со ссылкой на Итальянскую федерацию мотоциклетного спорта, 39-летний спортсмен потерпел крушение на одном из участков трассы. Сразу после инцидента ему была оказана экстренная помощь, и его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
Федерация подтвердила смерть гонщика и выразила глубокие соболезнования семье, друзьям и всей гоночной семье:
"Память о Габриэле Коттини будет жить в каждом из нас", — говорится в официальном заявлении.
