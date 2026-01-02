Итоги 2025-го продолжают подводить казахстанские министерства. Журналисты BAQ.kz собрали в этом обзоре главные события и цифры связанные с искусственным интеллектом и цифровизацией.

Наша страна в 2025 году перешла от отдельных цифровых проектов к системной архитектуре цифрового государства и экономики ИИ. Председатель Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Баубек Оралмагамбетов считает, что Казахстан укрепил позиции на международной арене.

"Мы вошли в топ-25 стран мира по уровню развития электронного правительства, запустили национальный суперкомпьютер alem.cloud, приняли первый в регионе Закон об искусственном интеллекте и создали Совет по ИИ при Президенте. Важно, что цифровизация в этом году дала прикладной эффект для людей и бизнеса – через eGov, социальный кошелёк, цифровые услуги, развитие связи и ИИ-решений. Это уже не эксперименты, а устойчивая система, на которой можно строить будущее", - рассказал Баубек Оралмагамбетов.

Республику заслуженно можно считать одним из первопроходцев в создании законодательства, регулирующего искусственный интеллект. В ноябре Президент подписал Закон "Об ИИ". В нем закреплен принцип ответственности и подконтрольности для пользователей. Для защиты прав физических и юридических лиц в документ ставит запрет на создание и эксплуатацию на территории Казахстана систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей.

Сегодня Казахстан среди стран Центральной Азии лидирует в рейтинге готовности к внедрению искусственного интеллекта. Страна заняла 60 место в списке из 195 стран мира в Government AI Readiness Index 2025, продемонстрировав рост сразу на 16 позиций. Опубликовал его международный аналитический центр Oxford Insights.

В одном из наших "Разборов", вместе с экспертами в сфере ИИ, мы разбирали риски превращения нейросетей в гигантский "пузырь", способный лопнуть уже в следующем году. Имеют ли опасения международных экспертов основания вы можете изучить в нашем материале.

Тем временем, в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили, что мобильные сервисы стали ключевым каналом оформления госуслуг. С января казахстанцы получили более 51,5 миллионов услуг не выходя из дома, почти половина из которых через приложение eGov Mobile. Помимо базовых услуг, пользователи активно используют сервис добровольного отказа от получения займов и микрокредитов, справки о наличии или отсутствии судимости, а также о регистрационных действиях юридического лица.

А в космической эре тем временем назревает новый поворот. Наша страна сформировала ключевые элементы для самостоятельных полетов на орбиту, тем самым отходит от роли стартовой площадки. Сейчас Казахстан готовится совершить первый запуск ракеты "Союз 5" / "Сункар" с комплекса "Байтерек" на Байконуре. Совместный с Россией проект находится в своей завершающей фазе.

"Проект "Байтерек" - это один из самых сложных инженерных проектов последних лет. Фактически мы создали новый космический ракетный комплекс, адаптированный под современную ракету-носитель "Союз-5" / "Сункар". Работы велись поэтапно. Сначала была модернизирована наземная инфраструктура. Затем построены и адаптированы стартовые системы, системы управления, заправки, термостатирования и безопасности. Следом проведены автономные испытания всех систем и агрегатов. В настоящее время проводятся комплексные испытания с ракетой-носителем", - рассказывает Баубек Оралмагамбетов.

По словам представителя ведомства ключевая особенность комплекса – высокий уровень автоматизации и надёжности, соответствующий современным международным требованиям. Он рассчитан на регулярные пуски и долгосрочную эксплуатацию.

"Модернизированный комплекс "Байтерек" может обеспечивать производительность 6-8 пусков ракет-носителей "Союз-5" / "Сункар" в год, со следующими характеристиками: грузоподъемность на низкую околоземную орбиту – 17 тонн, что позволяет относить "Союз-5" к самому популярному и затребованному на рынке классу РН, два варианта головного обтекателя – 4,11 и 5,2 м, что добавляет дополнительной коммерческой привлекательности, использование в составе ракеты разгонных блоков семейства "Фрегат" позволяет точное выведение космических аппаратов на более высокие орбиты", - продолжил спикер.

Первый пуск планируется после завершения всех испытаний. В таких делах, сообщили в ведомстве, принципиально важно не гнаться за датами, а обеспечить безусловную техническую готовность.