В 2025 году в рядах Вооруженных сил Казахстана на плановой основе проходила подготовка органов военного управления, соединений и воинских частей, передает BAQ.KZ. Всего за учебный год было проведено около 60 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них более 17 тысяч — в ночных условиях. Основная нагрузка пришлась на Сухопутные и Десантно-штурмовые войска.

В командовании также отметили рост уровня подготовки летного состава Военно-воздушные силы Сил воздушной обороны. За год выполнено около тысячи летных смен днем и ночью. Экипажи отрабатывали пилотирование, учебно-боевые задачи в сложных погодных условиях, а также применение авиации по наземным и воздушным целям. В войсках Противовоздушной обороны прошло 760 мероприятий боевого слаживания. Военно-морские силы Казахстана за год совершили 188 выходов в море, а общая наплаванность экипажей превысила 25 тысяч морских миль.

Кроме того, на завершающих этапах подготовки подразделений было проведено около 4,5 тысячи боевых стрельб и тактических учений. В течение года также прошли крупные учения, включая "Айбалта", "Десант", "Боевое содружество" и "Каспийский бриз", где отрабатывались совместные действия войск и новые тактические приёмы с учетом опыта современных военных конфликтов.