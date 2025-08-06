В Казахстане завершилось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Имена обладателей долгожданных грантов на обучение станут известны уже 7 августа, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на своей официальной странице в Instagram.

С радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, который вы с нетерпением ждете, будет опубликован завтра, 7 августа, — написал глава ведомства.

На 2025/2026 учебный год в стране выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Большая часть из них — 60% — направлена на подготовку специалистов технического профиля. 20% грантов предусмотрено для педагогических направлений, ещё 20% распределены по другим отраслям с учётом кадровых потребностей страны.

В этом году конкурс на образовательные гранты вновь оказался крайне высоким — было подано около 113 тысяч заявлений от абитуриентов по всей республике.

Среди наиболее востребованных направлений:

педагогические науки;

инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;

информационно-коммуникационные технологии.

Полный список обладателей грантов будет опубликован 7 августа на официальных ресурсах министерства науки и высшего образования РК.