Итоги конкурса образовательных грантов объявят 7 августа
Претендентов на образовательные гранты — свыше 100 тысяч.
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В Казахстане завершилось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Имена обладателей долгожданных грантов на обучение станут известны уже 7 августа, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на своей официальной странице в Instagram.
С радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, который вы с нетерпением ждете, будет опубликован завтра, 7 августа, — написал глава ведомства.
На 2025/2026 учебный год в стране выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Большая часть из них — 60% — направлена на подготовку специалистов технического профиля. 20% грантов предусмотрено для педагогических направлений, ещё 20% распределены по другим отраслям с учётом кадровых потребностей страны.
В этом году конкурс на образовательные гранты вновь оказался крайне высоким — было подано около 113 тысяч заявлений от абитуриентов по всей республике.
Среди наиболее востребованных направлений:
- педагогические науки;
- инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- информационно-коммуникационные технологии.
Полный список обладателей грантов будет опубликован 7 августа на официальных ресурсах министерства науки и высшего образования РК.
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