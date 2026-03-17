Прошедший референдум позволяет точнее понять политический смысл состоявшегося выбора. Высокая явка на уровне 73,12% является рекордным за последние годы. По сути, она продемонстрировала, что поставленный вопрос был воспринят гражданами как действительно значимый, а активная информационно-разъяснительная работа помогла вовлечь в голосование самые разные группы общества.

Показатель поддержки на уровне 87,15% сам по себе уже выводит референдум из категории рядовых электоральных кампаний. Такую величину трудно объяснить только качеством информационного сопровождения, административной дисциплиной или инерцией политической лояльности. Подобная цифра означает, что казахстанцы оценили предложенную конституционную модель как понятную и приемлемую рамку дальнейшего развития страны, в котором большинство видит ясную и непротиворечивую логику будущего.