Итоги социально-экономического развития: заседание Правительства Казахстана — трансляция
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
69Фото: BAQ.KZ
На повестке очередного заседания Правительства — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–июнь 2025 года, передает передает BAQ.KZ.
Ранее сообщалось,что валовой внутренний продукт Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Министерстве национальной экономики РК пояснили, что такого роста удалось достичь за счет ускорения темпов в ключевых отраслях - промышленности, строительстве, торговле, транспорте и связи.
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