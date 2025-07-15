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Итоги социально-экономического развития: заседание Правительства Казахстана — трансляция

Сегодня, 09:03
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BAQ.KZ Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:03
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Фото: BAQ.KZ

На повестке очередного заседания Правительства — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–июнь 2025 года, передает передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось,что валовой внутренний продукт Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Министерстве национальной экономики РК пояснили, что такого роста удалось достичь за счет ускорения темпов в ключевых отраслях - промышленности, строительстве, торговле, транспорте и связи.

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