10 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи Правительства на предстоящий период.