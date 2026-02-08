Президент проведёт расширенное заседание Правительства 10 февраля

10 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи Правительства на предстоящий период.

