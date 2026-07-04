Итоги трехлетней работы фракции "Respublica" в Мажилисе подвели на Съезде партии

На V внеочередном съезде партии "Respublica" экс-депутат Мажилиса Екатерина Смолякова представила отчет о деятельности фракции за три года. По ее данным, за этот период численность партии достигла более 205 тысяч человек, открыты филиалы во всех регионах, проведено около 7,5 тысячи мероприятий.

"Шесть депутатов фракции участвовали в разработке более 300 законопроектов, выступили с 30 собственными законодательными инициативами, совершили свыше 400 региональных выездов. Депутатами рассмотрено почти 12 тысяч обращений граждан, более половины из которых получили положительное решение", - подчеркнула спикер.

Она также рассказала о развитии партийных проектов. Школа лидерства POLITIQ объединила более 1300 молодых участников из разных регионов. Сообщества Respublica Jastary и Re.Women занимаются подготовкой лидеров и реализацией общественных инициатив.