В Астане под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось очередное заседание Правительства. В центре внимания — итоги социально-экономического развития за первое полугодие, динамика ключевых отраслей, а также новые ориентиры в жилищной, инвестиционной и трудовой политике. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По информации министра национальной экономики Серика Жумангарина, по итогам шести месяцев текущего года рост ВВП составил 6,2%. Основными драйверами остаются реальный сектор, транспорт, строительство и торговля. Активный рост наблюдается также в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

До конца года Правительство намерено удержать рост экономики на уровне не ниже 6%, снизить инфляцию до 10%, обеспечить привлечение $25 млрд прямых иностранных инвестиций и довести объём вложений в основной капитал до 26 трлн тенге. Продолжится также реализация мер по увеличению вклада МСБ в ВВП до 40%.

В рамках финансирования приоритетных отраслей холдинг "Байтерек" направил 2,9 трлн тенге за первое полугодие. До конца года эта сумма может достичь 8 трлн тенге. Вице-премьер Жумангарин отметил, что такое финансирование оказывает прямое влияние на рост экономики и формирует основу для дальнейшего развития реального сектора.

Так же, продолжается оптимизация государственного участия в экономике. До конца 2025 года будет утверждён новый План по приватизации и оптимизации госактивов на 2026–2030 годы. В список включены 475 объектов в сферах ТЭК, АПК, СМИ, транспорта и связи. Реализация плана будет проходить в три этапа.

Положительная динамика наблюдается в сфере привлечения инвестиций. За полугодие рост инвестиций в основной капитал составил почти 20%. Существенные вложения зафиксированы в образовании, финансовой деятельности, промышленности, транспорте и здравоохранении. С начала года 134 инвестора уже воспользовались механизмом Fast Track. Общий план по привлечению ПИИ в 2025 году составляет $25 млрд.

По информации министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, с начала года в стране введено 7,9 млн кв. м жилья, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показали Туркестанская, Акмолинская, Ұлытауская и Жетісуская области, а также город Шымкент. В отдельных регионах, таких как Абайская и Карагандинская области, зафиксировано снижение темпов из-за корректировки проектно-сметной документации и сокращения объёмов ипотечного кредитования.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что за шесть месяцев в стране добыто 49,9 млн тонн нефти (+11,6%), экспортировано 39,6 млн тонн. По итогам года ожидается достижение объёма добычи в 96,2 млн тонн и экспорта в 70,5 млн тонн. В газовой отрасли также зафиксирован рост: добыто 34,6 млрд м³, транзит составил 35,7 млрд м³, внутреннее потребление — 11,5 млрд м³.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2025 год установлена на уровне 16,5 тысяч человек. На текущий момент выдано 14,2 тысяч разрешений, более 9 тысяч из них зарегистрированы в ЕСУТД. В перечень востребованных профессий включена 51 специальность, по которым привлечено 566 иностранных специалистов. Положительное сальдо миграции составило 3,8 тысяч человек. Более 2 тысяч кандасов и переселенцев уже переехали в северные регионы страны.

Одним из значимых вопросов стала модернизация жилищно-коммунального сектора. До конца года объём инвестиций в сферу ЖКХ превысит 1 трлн тенге. Повышение тарифов на регулируемые услуги, в среднем на 14%, позволило начать обновление инженерной инфраструктуры. Только в первом полугодии освоено более 150 млрд тенге. При этом, как подчеркнул Жумангарин, рост тарифов остаётся контролируемым: по электро- и теплоснабжению — не более 20%, по водо- и газоснабжению — до 30%.

В целом, по итогам заседания отмечено, что Правительство продолжит реализацию системных мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности, улучшение деловой среды, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.