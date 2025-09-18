В столице Казахстана завершил работу VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, прошедший 17-18 сентября. Итогом форума стало принятие Астанинской декларации мира 2025, которая будет представлена на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Документ отражает общую позицию делегатов из разных стран и конфессий. В нем подчеркивается необходимость углубления межрелигиозного и межкультурного диалога, осуждаются войны, экстремизм и терроризм, выражается обеспокоенность экологической ситуацией и изменением климата. Особое внимание уделено роли молодежи и женщин в построении справедливого и мирного общества.

Участники Съезда поддержали призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к формированию нового глобального движения за мир. В Декларации также говорится о необходимости ответственного использования новых технологий, включая искусственный интеллект, который должен служить людям и не подрывать человеческое достоинство.

Документ рекомендует создать международный онлайн-центр духовных знаний, а также разработать дорожную карту по продвижению инициатив форума. Кроме того, делегаты выразили намерение провести IX Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане в 2028 году.

Принятая декларация будет направлена мировым лидерам, международным организациям и экспертному сообществу как руководство к действиям по укреплению доверия, согласия и культуры мира.

Декларация состоит из 34 пунктов.