Специалисты РГП "Казгидромет" подготовили свежий прогноз погоды для жителей трех крупнейших городов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента на ближайшие три дня с 2 по 4 июня 2025 года, передает BAQ.KZ.

В столице ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами, особенно во второй половине дня. Ветер преимущественно юго-восточный и южный со скоростью от 7 до 14 м/с. Ночные температуры будут комфортными, около +13–15 градусов, а днем воздух прогреется до +25-29 градусов.

В Алматы первые два дня возможны дожди и грозы, в основном ночью 2 июня, но уже 3 и 4 июня осадки практически прекратятся, уступая место переменной облачности. Ветер в городе будет слабым, преимущественно юго-восточный и западный, а температуры ночью колеблются от +11 до +15 градусов, дневные - от +25 до +30 градусов.

В южной части страны, в Шымкенте, погода будет сухой и солнечной, без осадков, с переменной облачностью и устойчивым юго-западным ветром 8-13 м/с. Ночи будут теплыми - от +15 до +22 градусов, а дневная температура ожидается жаркой, начиная с +32 градусов 2 июня и поднимаясь до +38 градусов к 4 июня.

Такой температурный режим обещает приятные, но жаркие дни, особенно на юге страны, где стоит подготовиться к высокой температуре и возможной духоте.

Общий прогноз сулит переменчивую погоду с локальными грозами и дождями в северных и центральных регионах и более стабильное тепло на юге, что позволит жителям и гостям городов планировать свои дела с учетом возможных погодных сюрпризов.