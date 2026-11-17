С 13 по 16 ноября 2026 года 20 этнических казахов из 12 стран мира побывали в Шымкенте и Туркестанской области. Гости посетили древние мавзолеи, мечети и городища, а также обсудили, как сохранить связь с исторической родиной. Поездку организовал НАО «Фонд Отандастар» при поддержке акиматов Шымкента и Туркестанской области в рамках проекта «Киелі Қазақстан».

Вернулись на историческую родину

В Казахстан приехали соотечественники из Германии, Нидерландов, Турции, Беларуси, России, Китая, Монголии, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. 14 ноября в Шымкенте состоялся круглый стол с участием гостей. Встречу открыли президент «Фонда Отандастар» Ырыскали Дауренбек и заместитель акима города Сарсен Куранбек. Они поприветствовали участников и подчеркнули важность укрепления связей с казахами, проживающими за рубежом.

Участники обсудили перспективы сотрудничества Казахстана со странами проживания диаспоры и предложили собственные инициативы. Озвученные идеи обещают учесть в дальнейшей работе фонда. Также на встрече наградили победителей конкурсов «Отандастар медиа сыйлығы» и «OQSTARTUP».

От Сайрама до древнего Отырара

После деловой встречи гости отправились по историческим местам Шымкента и его окрестностей. Они посетили центральную мечеть имени Сейтжана Кари Есжанулы, а затем отправились в древний Сайрам. Там соотечественники совершили зиярат к мавзолеям Ибрагим-ата и Карашаш-ана — родителей Ходжи Ахмеда Ясави. Также они осмотрели минарет пророка Хызыра. В программу вошёл и историко-культурный комплекс «Шымқала», расположенный на месте древней городской цитадели.

15 ноября участники посетили Отырарский район. Там они побывали в мавзолее Арыстан-баба — духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави, а также осмотрели городище Отырар, которое в прошлом было одним из крупных центров Великого Шёлкового пути.

Увидели наследие ЮНЕСКО

Следующей точкой маршрута стал Туркестан. Здесь гости посетили государственный историко-культурный заповедник-музей «Әзірет Сұлтан», в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, они осмотрели мавзолей Рабиги Султан Бегим, подземную мечеть Хильвет, восточную баню и стены древней цитадели. Завершилась программа просмотром фильма о казахской культуре в 8D-кинотеатре «Алтын Самұрық» и посещением туристического комплекса «Керуен сарай».

Организаторы рассчитывают, что участники проекта смогут поделиться впечатлениями и собранными материалами со своими сообществами за рубежом. Таким образом, поездка должна не только укрепить связь соотечественников с Казахстаном, но и познакомить жителей других стран с историей и культурным наследием страны.