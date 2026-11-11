Из 13 млрд тенге возместили лишь 19 млн: Смаилов объяснил результаты аудита науки

В Казахстане по итогам аудита финансирования науки возмещено чуть более 19 млн тенге из 13 млрд тенге, подлежащих возврату. Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов объяснил, какие средства необходимо возместить и чем возврат денег отличается от восстановления финансовых нарушений, передает BAQ.KZ.

На заседании Курултая депутат Александр Данилов обратил внимание на результаты аудита в сфере науки. Он отметил, что при выявленных финансовых нарушениях на 51 млрд тенге фактически возмещена лишь небольшая часть средств.

Депутат поинтересовался, что подразумевается под восстановлением почти 38 млрд тенге и какая сумма ещё требует финансового возмещения.

Сколько денег необходимо вернуть

Отвечая на вопрос, Алихан Смаилов пояснил, что из общей суммы выявленных нарушений 13 млрд тенге подлежат возмещению, а 38 млрд тенге – восстановлению.

– Здесь важно различать: возмещение – это перечисление денежных средств, а восстановление – это исправление учёта, поставка товаров или выполнение необходимых работ и услуг, – пояснил глава ВАП.

По его словам, из 38 млрд тенге, подлежащих восстановлению, 35,2 млрд тенге связаны с расходами на исследования, которые Комитет науки необоснованно отнёс к капитальным затратам.

Кроме того, на 2,2 млрд тенге сокращены будущие бюджетные обязательства по проектам коммерциализации, которые не были реализованы в предыдущем периоде.

Кто должен возместить средства

Как сообщил Смаилов, основная часть суммы, подлежащей возмещению, связана с неисполненными обязательствами недропользователей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В частности, 10 млрд тенге приходятся на обязательства по линии Министерства промышленности и строительства, ещё 600 млн тенге – Министерства энергетики.

Кроме того, 2,4 млрд тенге составляют неисполненные обязательства недропользователей перед Astana Hub.