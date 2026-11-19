Путь от школьной олимпиады до республиканского финала преодолели лишь сотни учеников. Из 135 тысяч сельских школьников, зарегистрировавшихся на интеллектуальные соревнования по двум направлениям, 433 старшеклассника участвуют в финале по общественно-гуманитарным предметам в Астане. Для некоторых из них победа станет пропуском на ещё более высокий уровень, передаёт BAQ.KZ.

С 16 по 20 ноября в столице проходит заключительный этап республиканской олимпиады для учащихся сельских школ. За звание лучших борются ученики 10–11-х классов со всех регионов Казахстана.

Участникам предстоит пройти два тура по семи общественно-гуманитарным предметам.

Конкуренция началась задолго до поездки в Астану. В этом году на олимпиаду по двум направлениям зарегистрировались 135 тысяч сельских школьников. Более 90 тысяч участвовали в школьном этапе, около 70 тысяч – в районном, а свыше 16 тысяч дошли до областного.

Теперь в столице определяют победителей общественно-гуманитарного направления.

Лучших участников наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами Министерства просвещения Казахстана I, II и III степени.

Но главная награда – не только медаль. Обладатели дипломов I степени получат право участвовать в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2026–2027 учебном году.

Возможность продолжить подготовку получат и остальные финалисты. Все 433 участника смогут учиться в Республиканской заочной школе «Дарын», где будут готовиться к следующим интеллектуальным соревнованиям.

Таким образом, даже для тех, кто не окажется на пьедестале, поездка в Астану может стать началом нового этапа в учёбе.