Из Актау отменили ряд междугородних автобусных рейсов из-за непогоды
Сегодня, 18:15
Фото: Pixabay.com
Несколько междугородних автобусных маршрутов, отправляющихся из Актау, временно отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в акимате Жанаозена, 18 января приостановлено движение автобусов по следующим направлениям: Актау – Бейнеу, Актау – Жанаозен, Актау – Жетыбай, Актау – Мунайшы, Актау – Курык, Актау – Форт-Шевченко, Актау – Шетпе, Актау – Таучик, а также маршрут Жанаозен – Шетпе.
В администрации отметили, что работа автобусных маршрутов будет возобновлена после стабилизации погодных условий. О дальнейшем расписании пассажиров проинформируют дополнительно.
