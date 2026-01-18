Несколько междугородних автобусных маршрутов, отправляющихся из Актау, временно отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в акимате Жанаозена, 18 января приостановлено движение автобусов по следующим направлениям: Актау – Бейнеу, Актау – Жанаозен, Актау – Жетыбай, Актау – Мунайшы, Актау – Курык, Актау – Форт-Шевченко, Актау – Шетпе, Актау – Таучик, а также маршрут Жанаозен – Шетпе.

В администрации отметили, что работа автобусных маршрутов будет возобновлена после стабилизации погодных условий. О дальнейшем расписании пассажиров проинформируют дополнительно.