Из Актау в Дубай без пересадок: прямые рейсы возвращаются в ноябре

Зимой из Мангистау можно будет отправиться в Дубай без пересадок. Казахстанский лоукостер FlyArystan возобновляет прямое авиасообщение с популярным эмиратом. Первые рейсы запланированы на 21 ноября — как раз к началу туристического сезона в ОАЭ.

Самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам. Это позволит жителям региона планировать как короткие поездки, так и полноценный отпуск на побережье Персидского залива.

Расписание будет следующим:

По вторникам: вылет из Актау в 05:15, прибытие в Дубай в 09:50. Обратный рейс отправляется в 10:55 и прибывает в Актау в 17:25.

По субботам: вылет из Актау в 07:20, прибытие в Дубай в 11:55. Обратно самолет отправляется в 13:00 и приземляется в Актау в 19:30.

Время указано местное.

Ноябрьский запуск приходится на начало активного зимнего сезона в Дубае. В это время город превращается в большую площадку для фестивалей, развлечений и прогулок под открытым небом.

Для поездки гражданам Казахстана виза не требуется. Находиться в ОАЭ без визы можно до 30 дней, при этом срок действия паспорта должен составлять не менее шести месяцев.