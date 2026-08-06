Из Алматы депортировали 35 граждан Индии
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Из Алматы за пределы Казахстана депортировали 35 граждан Индии, нарушивших требования миграционного законодательства. Все они превысили разрешенный срок пребывания в стране и продолжали находиться на территории республики незаконно. Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, местонахождение иностранцев установили сотрудники миграционной службы в ходе целенаправленных мероприятий. После задержания суд принял решение об их выдворении.
Процедуру депортации полицейские сопровождали вплоть до прохождения нарушителями паспортного и пограничного контроля в аэропорту. Кроме того, к административной ответственности привлечены принимающие стороны, которые не приняли своевременных мер для выезда иностранных граждан после истечения срока их законного пребывания в Казахстане.
В полиции напомнили, что соблюдать требования миграционного законодательства обязаны как иностранные граждане, так и лица, принимающие их на территории страны. Контроль за соблюдением этих норм, подчеркнули в ведомстве, продолжается.
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