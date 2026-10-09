Из Алматы и Астаны запустят прямые рейсы на курорт в Омане
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Казахстанцы смогут летать на курорт Салала в Омане прямыми рейсами из Алматы и Астаны. Авиакомпания Air Astana откроет два новых маршрута уже в октябре, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.
Первый рейс из Алматы в Салалу запланирован на 23 октября. Самолеты будут летать один раз в неделю – по пятницам.
На следующий день, 24 октября, откроется маршрут из Астаны. Рейсы по этому направлению будут выполняться по субботам.
На обоих маршрутах Air Astana планирует использовать самолеты Airbus A320.
Салала – город на юге Омана, известный пляжами, зелеными горными пейзажами и тропической растительностью в сезон муссонов. В отличие от многих других районов Аравийского полуострова, летом здесь бывает прохладнее и влажнее.
Сейчас из Казахстана в Оман уже выполняются прямые рейсы по маршруту Алматы – Маскат. Их обслуживает авиакомпания SalamAir.
Таким образом, Салала станет еще одним направлением в Омане, куда можно будет добраться из Казахстана без пересадок.
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