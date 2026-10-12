Из Алматы теперь можно напрямую улететь в Прагу
12 Октября 2026, 14:43
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12 Октября 2026, 14:4312 Октября 2026, 14:43
80Фото: Акимат Алматы
Из Алматы открылось прямое авиасообщение с Прагой и Ханоем. Рейсы по маршруту Ханой – Алматы – Прага начались 10 октября, самолеты летают два раза в неделю.
Маршрут запустила вьетнамская авиакомпания VietJet Air. Летают на самолетах Airbus A330.
Пассажирам не обязательно лететь весь маршрут целиком. Перевозчик получил права пятой степени свободы воздуха, поэтому билет можно купить только на отрезок между Алматы и Прагой.
Для города это возможность привлечь больше гостей из Вьетнама. В 2025 году туристов оттуда в Алматы приехало на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в управлении туризма. Там рассчитывают, что новый рейс укрепит туристические связи с Вьетнамом.
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