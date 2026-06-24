"Из Алматы в Хьюстон за 11 тыс. км": как казахстанец побывал на ЧМ по футболу в США
Пролетев 11 тысяч километров из Алматы в Хьюстон, Арман Елеш рассказал об атмосфере чемпионата мира в США, единстве болельщиков Центральной Азии и историческом матче.
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На чемпионате мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах Америки казахстанский болельщик Арман Елеш поделился впечатлениями о футбольной атмосфере, фанатах со всего мира и своей поездке на матч сборной Узбекистана против Португалии.
По его словам, футбольная атмосфера в Хьюстоне чувствуется с первых минут пребывания в городе: улицы украшены символикой турнира, повсюду болельщики разных стран, волонтёры и фан-зоны.
"Как только я вышел из аэропорта, сразу увидел болельщиков Узбекистана. Они пригласили на фан-мероприятие в TMC Helix Park. За день до матча там собрались тысячи людей, а в день игры все планировали идти к стадиону большой колонной", – рассказал он.
Отдельно он отметил высокий уровень организации и активность фанатов Португалии, которые также проводили свои встречи.
Долгий путь и быстрая виза
Путь в США оказался непростым: перелёт из Алматы через Франкфурт и Нью-Йорк в Хьюстон занял около 21 часа.
При этом оформление визы заняло всего несколько дней. По словам болельщика, он подал документы 9 июня, а уже 10 июня получил визу.
"Это, наверное, самая быстрая виза в моей жизни. Но лучше подавать документы заранее – хотя бы за месяц-два", – отметил он.
Болельщики
В день матча тысячи болельщиков собрались в фан-зоне. По словам Армана, там царила праздничная атмосфера: песни, флаги и традиционный плов, который узбекские фанаты готовили прямо на месте.
После этого колонна болельщиков направилась к стадиону NRG Stadium пешком, скандируя лозунги поддержки.
Отдельно он отметил высокий уровень безопасности и работу полиции, включая патрули на лошадях.
"Мечта сбылась – увидеть Роналду"
Арман рассказал, что следит за чемпионатами мира с детства и мечтал попасть на турнир вживую.
"Мы с семьей с детства смотрели футбол, покупали газеты и заполняли расписания матчей. Теперь я впервые на чемпионате мира и увидел Криштиану Роналду", – поделился он.
По его словам, поездка стала особенной и благодаря встречам с болельщиками разных стран.
"Многие удивлялись, что я приехал из Казахстана – это более 11 тысяч километров", – отметил он.
Единство болельщиков
Особое впечатление на него произвело единство фанатов Центральной Азии.
"Казахи, узбеки, кыргызы, таджики – все поддерживали друг друга. Это было очень приятно видеть", – сказал он.
Встреча завершилась победой Португалии со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль.
Следующий матч сборная Узбекистана проведёт 27 июня против команды Конго.
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