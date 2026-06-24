На чемпионате мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах Америки казахстанский болельщик Арман Елеш поделился впечатлениями о футбольной атмосфере, фанатах со всего мира и своей поездке на матч сборной Узбекистана против Португалии.

По его словам, футбольная атмосфера в Хьюстоне чувствуется с первых минут пребывания в городе: улицы украшены символикой турнира, повсюду болельщики разных стран, волонтёры и фан-зоны.

"Как только я вышел из аэропорта, сразу увидел болельщиков Узбекистана. Они пригласили на фан-мероприятие в TMC Helix Park. За день до матча там собрались тысячи людей, а в день игры все планировали идти к стадиону большой колонной", – рассказал он.

Отдельно он отметил высокий уровень организации и активность фанатов Португалии, которые также проводили свои встречи.

Долгий путь и быстрая виза

Путь в США оказался непростым: перелёт из Алматы через Франкфурт и Нью-Йорк в Хьюстон занял около 21 часа.

При этом оформление визы заняло всего несколько дней. По словам болельщика, он подал документы 9 июня, а уже 10 июня получил визу.

"Это, наверное, самая быстрая виза в моей жизни. Но лучше подавать документы заранее – хотя бы за месяц-два", – отметил он.

Болельщики

В день матча тысячи болельщиков собрались в фан-зоне. По словам Армана, там царила праздничная атмосфера: песни, флаги и традиционный плов, который узбекские фанаты готовили прямо на месте.

После этого колонна болельщиков направилась к стадиону NRG Stadium пешком, скандируя лозунги поддержки.

Отдельно он отметил высокий уровень безопасности и работу полиции, включая патрули на лошадях.

"Мечта сбылась – увидеть Роналду"

Арман рассказал, что следит за чемпионатами мира с детства и мечтал попасть на турнир вживую.

"Мы с семьей с детства смотрели футбол, покупали газеты и заполняли расписания матчей. Теперь я впервые на чемпионате мира и увидел Криштиану Роналду", – поделился он.

По его словам, поездка стала особенной и благодаря встречам с болельщиками разных стран.

"Многие удивлялись, что я приехал из Казахстана – это более 11 тысяч километров", – отметил он.

Единство болельщиков

Особое впечатление на него произвело единство фанатов Центральной Азии.

"Казахи, узбеки, кыргызы, таджики – все поддерживали друг друга. Это было очень приятно видеть", – сказал он.

Встреча завершилась победой Португалии со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль.

Следующий матч сборная Узбекистана проведёт 27 июня против команды Конго.