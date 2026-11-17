Работа в международной компании, стажировка за рубежом и обучение востребованным профессиям могут стать доступнее для молодых казахстанцев. Алматы и китайский Синьцзян обсуждают совместные программы подготовки кадров, трудоустройства и обмена профессиональным опытом. В перспективе молодые специалисты смогут получить новые возможности для карьеры сразу на двух рынках.

Переговоры прошли в комьюнити-центре № 2 Ауэзовского района Алматы. Во встрече участвовали представители городского управления молодежной политики, делегация Синьцзян-Уйгурского автономного района и представители китайского бизнеса.

Китайским гостям представили работу комьюнити-центра, в том числе программы профессиональной ориентации, цифрового образования, поддержки молодежного предпринимательства и содействия занятости.

Однако главной темой стали не презентации, а вполне практические перспективы сотрудничества. Стороны обсудили совместные ярмарки вакансий, краткосрочные курсы по техническим и рабочим специальностям, международные стажировки и возможности трудоустройства молодых специалистов в казахстанские и китайские компании.

Отдельное внимание уделили взаимному признанию профессиональных квалификаций. Это направление особенно важно для тех, кто планирует получать образование или работать за пределами своей страны.

Нынешняя встреча стала продолжением ранее начатой работы. Представители Алматинского городского карьерного центра уже участвовали в международных форумах в Китае, где знакомили партнеров с опытом реализации молодежных программ занятости.

В частности, руководитель проекта «Городской карьерный центр» Акарыс Торебеков выступил на III Международной конференции по трансферу технологий «Шелковый путь» в Урумчи. По итогам сотрудничества был подписан меморандум между Алматинским городским карьерным центром и китайской компанией по управлению высокотехнологичными талантами Синьцзяна.

Документ предусматривает совместную работу в сфере профессионального обучения, международных стажировок и трудоустройства молодежи.

К нынешним переговорам также присоединились представители компаний из Урумчи, Кашгара и экономической зоны Хоргос, специализирующихся на подготовке кадров и управлении человеческими ресурсами.

По итогам встречи участники обсудили дальнейшие шаги по запуску совместных образовательных и карьерных инициатив, а также развитию молодежного предпринимательства.

Таким образом, сотрудничество Алматы и китайских партнеров постепенно выходит за рамки обмена опытом. Теперь задача — превратить достигнутые договоренности в реальные образовательные программы, стажировки и рабочие места для молодых специалистов.