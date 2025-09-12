Из Алматы в Москву снова можно будет доехать на поезде
Первые вагоны выйдут на маршрут 26 октября.
Спустя восемь лет возобновляется прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана и российской столицей, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС. Первые беспересадочные вагоны Алматы – Москва выйдут на маршрут 26 октября, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" (входит в структуру "Казахстанских железных дорог").
Поезда будут курсировать через день в составе маршрута №7/8 Алматы – Саратов, после чего вагоны прицепят к поезду №85/86 Дербент – Москва. До российской столицы будут следовать два вагона: один купейный и один плацкартный.
Прямое сообщение между Алматы и Москвой прекратилось в 2017 году из-за падения пассажиропотока: тогда поезд признали нерентабельным и ограничили маршрут Саратовом. Теперь у пассажиров снова появится возможность доехать без пересадок.
