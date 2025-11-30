В Мангистауской области продолжается проверка резонансного случая с 18-летним срочником, который после службы оказался в психиатрической больнице, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Как сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, военнослужащего уволили в запас по состоянию здоровья.

По данным ведомства, рядовой обратился к врачу с жалобами на признаки психического расстройства. После медицинского обследования специалисты признали его негодным к дальнейшему прохождению военной службы, после чего он был демобилизован. Однако сам молодой человек заявил о возможных неправомерных действиях в его отношении.

По этим фактам возбуждено уголовное дело, которое расследуют компетентные органы. Командование Вооружённых сил заверило, что ситуация находится под их контролем. Ранее родные срочника сообщили, что он попал в психиатрическую больницу из-за дедовщины. В Сухопутных войсках инцидент прокомментировали и пообещали всестороннюю проверку.