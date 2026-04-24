Из Астаны и Актау станет больше рейсов по Казахстану
Казахстанский лоукостер расширяет программу внутренних перелётов
Казахстанский лоукостер увеличивает количество внутренних рейсов в летний период 2026 года, передает BAQ.KZ.
Авиакомпания расширяет программу внутренних перелётов на фоне роста спроса на путешествия по Казахстану. Изменения затронут популярные направления из Астаны и Актау.
Какие направления усиливают
С 1 июня по 31 августа частота рейсов по маршруту Астана – Шымкент будет увеличена - в отдельные дни до четырёх рейсов в день.
По направлению Астана – Кызылорда с 6 июня по 29 августа также добавят рейсы - до двух в день в отдельные даты.
Из Актау увеличат количество перелётов в Шымкент - добавлены обратные рейсы, а на маршруте Актау – Актобе появится дополнительный день выполнения рейсов.
Билеты доступны на официальном сайте, в мобильном приложении и через другие каналы продаж. В базовый тариф входит случайное место на борту и одна единица ручной клади весом до 7 кг.
