Казахстанский лоукостер увеличивает количество внутренних рейсов в летний период 2026 года, передает BAQ.KZ.

Авиакомпания расширяет программу внутренних перелётов на фоне роста спроса на путешествия по Казахстану. Изменения затронут популярные направления из Астаны и Актау.

Какие направления усиливают

С 1 июня по 31 августа частота рейсов по маршруту Астана – Шымкент будет увеличена - в отдельные дни до четырёх рейсов в день.

По направлению Астана – Кызылорда с 6 июня по 29 августа также добавят рейсы - до двух в день в отдельные даты.

Из Актау увеличат количество перелётов в Шымкент - добавлены обратные рейсы, а на маршруте Актау – Актобе появится дополнительный день выполнения рейсов.

Билеты доступны на официальном сайте, в мобильном приложении и через другие каналы продаж. В базовый тариф входит случайное место на борту и одна единица ручной клади весом до 7 кг.