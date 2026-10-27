Из Астаны и Алматы запустили прямые рейсы в Оман

Авиакомпания Air Astana открыла прямые рейсы из Астаны и Алматы в город Салала на юге Омана. Пока самолеты будут летать раз в неделю из каждого города, но с декабря 2026 года перевозчик планирует увеличить частоту полетов.

Первый рейс из Алматы состоялся 23 октября, из Астаны 24 октября. На обоих маршрутах задействованы самолеты Airbus A320.

Из Алматы рейсы выполняются по пятницам, из Астаны по субботам.

Салала расположена на побережье Аравийского моря и является одним из туристических направлений Омана.

По словам старшего вице-президента по коммерческому планированию и управлению доходами Air Astana Ерболата Байсалыкова, открытие маршрутов связано с расширением полетной сети авиакомпании на Ближнем Востоке.

В церемонии запуска рейса из Астаны приняли участие вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и Ерболат Байсалыков.

В Алматы первый рейс встретили посол Омана в Казахстане шейх Салах бен Салим бен Али Джабуб, главный исполнительный директор KazUnion Адиль Алиев и представители авиакомпании.

Увеличение частоты полетов по обоим маршрутам запланировано на декабрь 2026 года.