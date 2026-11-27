В преддверии новогодних праздников у казахстанцев появится больше возможностей добраться до России без пересадок. С 25 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые регулярные рейсы, которые свяжут Астану и Алматы с Екатеринбургом и подмосковным аэропортом Жуковский. Билеты уже поступили в продажу, передает BAQ.KZ.

Полеты будут выполняться на самолетах семейства Airbus.

По каким направлениям запустят рейсы

Согласно расписанию, опубликованному авиакомпанией:

Астана – Жуковский – с 25 декабря, ежедневно;

Алматы – Жуковский – ежедневное авиасообщение с конца декабря;

Алматы – Екатеринбург – с 25 декабря, по вторникам, пятницам и воскресеньям;

Астана – Екатеринбург – с 26 декабря, по понедельникам, четвергам и субботам.

Перелет из Екатеринбурга в Астану займет около одного часа 50 минут, в Алматы – около трех часов. Из Жуковского до Астаны можно будет добраться за три часа 20 минут, до Алматы – примерно за четыре с половиной часа.