Из Астаны в Атырау — на новых Stadler: на популярный маршрут выйдут вагоны казахстанского производства
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Поездка из Астаны в Атырау станет комфортнее: привычные вагоны на маршруте №47/48 «Нурлы жол – Атырау» заменят новыми вагонами Stadler казахстанского производства. В обновленном составе предусмотрят купейные и плацкартные места, современные системы климат-контроля и отдельные условия для маломобильных пассажиров.
Первый рейс нового состава запланирован на 23 ноября 2026 года со станции «Нурлы жол». Поезд будет отправляться через день. Из Атырау обновленные вагоны начнут курсировать с 25 ноября.
Всего в состав войдут девять пассажирских вагонов. В каждом купейном предусмотрено 40 мест, в плацкартном – 56.
Для удобства пассажиров вагоны оснастят системами климат-контроля, индивидуальным освещением, розетками на 220 В, видеонаблюдением и багажными зонами. Также предусмотрена зона буфета. Отдельно оборудованы условия для пассажиров с ограниченной мобильностью.
При этом на маршруте сохранится услуга «Женский вагон». Он расположится под номером 4. Билеты в него смогут приобретать только женщины, однако допускается проезд мальчиков в возрасте до семи лет.
Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», замена вагонов проводится в рамках программы поэтапного обновления пассажирского подвижного состава. Ее главная цель – повышение качества обслуживания и комфорта железнодорожных поездок.
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