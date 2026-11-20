Поездка из Астаны в Атырау станет комфортнее: привычные вагоны на маршруте №47/48 «Нурлы жол – Атырау» заменят новыми вагонами Stadler казахстанского производства. В обновленном составе предусмотрят купейные и плацкартные места, современные системы климат-контроля и отдельные условия для маломобильных пассажиров.

Первый рейс нового состава запланирован на 23 ноября 2026 года со станции «Нурлы жол». Поезд будет отправляться через день. Из Атырау обновленные вагоны начнут курсировать с 25 ноября.

Всего в состав войдут девять пассажирских вагонов. В каждом купейном предусмотрено 40 мест, в плацкартном – 56.

Для удобства пассажиров вагоны оснастят системами климат-контроля, индивидуальным освещением, розетками на 220 В, видеонаблюдением и багажными зонами. Также предусмотрена зона буфета. Отдельно оборудованы условия для пассажиров с ограниченной мобильностью.

При этом на маршруте сохранится услуга «Женский вагон». Он расположится под номером 4. Билеты в него смогут приобретать только женщины, однако допускается проезд мальчиков в возрасте до семи лет.

Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», замена вагонов проводится в рамках программы поэтапного обновления пассажирского подвижного состава. Ее главная цель – повышение качества обслуживания и комфорта железнодорожных поездок.