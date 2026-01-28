Из Астаны в Балхаш запустят ежедневные рейсы
Сегодня, 15:14
Фото: gov.kz
С июня по август 2026 года планируется запуск ежедневного авиарейса по маршруту Астана – Балхаш – Астана, передает BAQ.KZ.
Полёты будет выполнять авиакомпания QAZAQ Air.
Для рейсов будут задействованы самолёты Bombardier Q-400 вместимостью 78–86 пассажиров. Стоимость билета в одну сторону составит 16 000 тенге. Точное расписание рейсов будет объявлено дополнительно.
Кроме того, в настоящее время проводится конкурс на выбор авиаперевозчика для рейсов по маршруту Алматы – Балхаш – Алматы.
