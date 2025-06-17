Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан ведет активные переговоры с китайской корпорацией Power China о продолжении совместной образовательной программы по подготовке и повышению квалификации специалистов водного сектора, передает BAQ.KZ.

Инициатива получила развитие после встречи министра водных ресурсов Нуржана Нуржигитова с генеральным директором Power China Ван Бинем в конце мая. Казахстанская сторона предложила выработать среднесрочный план обучения, рассчитанный на несколько лет, который позволит системно развивать кадровый потенциал в сфере водного хозяйства.

На сегодняшний день обучение в Китае уже прошли 60 казахстанских специалистов, еще 60 человек отправятся на курсы до конца текущего года. Все расходы, связанные с обучением, берет на себя китайская сторона.

Проект стал логичным продолжением подписанного в марте 2025 года Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между профильными ведомствами двух стран. Документ закрепил курс на углубление сотрудничества в области устойчивого водопользования, внедрения современных технологий, освоения альтернативных источников воды и, что особенно важно, обмена опытом и подготовки квалифицированных кадров.

Министр Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что Казахстан открыт для совместных проектов в сфере образования, стажировок и трансфера технологий. По его словам, именно развитие человеческого капитала станет ключом к решению комплексных задач водной отрасли, особенно в условиях климатических вызовов и роста потребления водных ресурсов.